BEKIJK: Fransman Arthur Cazaux valt flauw op de tennisbaan door ondraaglijke hitte en vochtigheid in Miami

Arthur Cazaux en Harold Mayot stonden al ruim 2 uur op de baan in Miami toen Cazaux plots neerging in de 3e set. Wellicht werd de jonge Fransman bevangen door de hitte in Miami. Toch duurde het nog behoorlijk lang voor er medische assistentie op de baan kwam.

Het was maandag in Miami zo'n 30 graden, met een vochtigheidsgraad van ruim 70 procent. De combinatie van de hitte met een hoge vochtigheidsgraad eiste zijn tol voor Cazaux, die er nadat hij bekomen was logischerwijs de brui aan gaf.

Zijn landgenote Alizé Cornet, die zondag zelf werd uitgeschakeld in de kwalificaties in Miami, stelde op sociale media de omstandigheden in vraag. "De hitte en de vochtigheidsgraad in Miami zijn echt gestoord. Wanneer gaan we ermee stoppen om de gezondheid van de spelers op het spel te zetten?", vraagt Cornet zich luidop af?

Harold Mayot, die door de opgave van Cazaux een ronde verder mocht, wordt de volgende tegenstander van onze landgenoot David Goffin in de kwalificaties voor de hoofdtabel van de Miami Open.