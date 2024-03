Alsof het een horrorfilm is: massa bijen valt tennistopper Alcaraz aan en steekt hem in hoofd, verdelger wordt held

Alcaraz leek overigens al snel bekomen te zijn van de eerste schrik. Tijdens de break was te zien hoe de Spanjaard alweer hartelijk kon lachen, terwijl hij op zijn smartphone naar beelden van zichzelf en de bijenaanval keek.

De nummer 2 van de wereld leek na het incident zelfs extra geprikkeld en pakte met zijn beste tennis in maanden overtuigend de zege. Alcaraz won het bij-zondere duel met een klinkende 6-3, 6-1. Jannik Sinner wacht op hem in de halve finales. Dat belooft, Sinner verloor nog niet in 2024.



Achteraf deed de Spanjaard nog eens zijn verhaal: "Er zaten bijen in mijn haar, ze kwamen achter mij aan. Ik probeerde uit hun buurt te blijven, maar dat was onmogelijk."



Toen de twee zich klaarmaakten om de match te hervatten, waren er toch nog wat bijen. "Ze zaten in een hoekje en hinderden ons. Bij de opwarming zag ik er nog een paar. Ik kon me niet focussen op de bal, maar was gefocust op de bijen en probeerde hen een paar keer te verjagen."



"Daarom stopten we nog een paar keer voor de partij weer begon. Uiteindelijk waren de bijen weg en probeerde ik er niet meer aan te denken. Dit was een belangrijke wedstrijd voor mij persoonlijk, ik verbaasde mezelf dat ik mijn focus op de match kon houden en niet op de bijen."