Djokovic past voor Masters 1.000 in Miami: "Ik moet balanceren tussen privé en werk"

za 16 maart 2024 14:24

Novak Djokovic beleeft niet de beste periode uit zijn carrière. Na zijn verrassend vroege exit op het Masters 1.000-toernooi in Indian Wells slaat de Serviër nu Miami over. Dat maakte Djokovic zelf bekend op sociale media. Hij won het toernooi in Miami nochtans al zes keer.

"Ik zit in een negatieve cyclus", gaf Novak Djokovic (ATP 1) openlijk toe na de pijnlijke exit in Indian Wells eerder deze week. De Serviër moest al in de derde ronde het hoofd buigen voor lucky loser Luca Nardi (ATP 123). Her en der rees dan ook de vraag of de glorieperiode van de Servische wereldster stilaan ten einde aan het lopen is.

Zelf heeft Djokovic duidelijk nood aan een korte break. "Helaas zal ik niet kunnen uitkomen op de Miami Open dit jaar", post de vedette op X. "In deze fase van mijn carrière moet ik een balans vinden tussen mijn persoonlijke en mijn professionele leven." "Het spijt me dat ik sommige van de beste en gepassioneerdste fans ter wereld niet zal ontmoeten, maar ik kijk ernaar uit om in de toekomst wel weer te strijden in Miami." Misschien helpt wat rust de Serviër wel om zijn allerbeste niveau terug te vinden.