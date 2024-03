Gevallen Maxim Van Gils moet Ronde van Catalonië verlaten met pijnlijke pols

Zo goed de dag begon voor Maxim Van Gils, zo slecht eindigde die ook.

Net voor de start van de eerste rit van de Ronde van Catalonië maakte hij het nieuws bekend dat hij zijn krabbel onder een contractverlenging van twee jaar bij Lotto-Dstny had gezet.



Maar Van Gils werd in de openingsrit in het laatste uur een van de slachtoffers van een valpartij. Ondanks zijn geraakte rechterpols zette het nummer drie van de Strade Bianche zijn weg verder naar de finish in Sant Feliu de Guixols, maar na een check-up werd toch beslist om de rest van de strijd te staken.

"Maxim moet helaas de koers verlaten", meldt Lotto Dstny. "De eerste onderzoeken in Spanje waren geruststellend, maar Van Gils ervaart te veel pijn in zijn pols om morgen nog te starten. Hij keert terug naar België voor verder onderzoek."