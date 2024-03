Jasper Philipsen: "Toen ik thuiskwam, heb ik meteen de laatste 30 km herbekeken: genieten!"

De puzzelstukken vielen gisteren perfect in elkaar voor Jasper Philipsen. "Meteen na de finish zat ik op een wolk, maar nu begin ik het stilaan te beseffen."

Veel tijd om te genieten, is er niet, want woensdag start Philipsen al in Brugge-De Panne. "De volgende klassiekers komen er nu snel aan. Het echte genieten moet uitgesteld worden."

"Toen ik thuiskwam, ben ik wel in de zetel gaan liggen om de laatste 30 kilometer te herbekijken. Dat was leuk om te herbeleven."



Philipsen had zijn zege voor een groot deel te danken aan het werk van 'meesterknecht' Mathieu van der Poel. Betekent dat dat hij dat cadeautje in de komende koersen zal teruggeven?



"Ik heb zelf ook nog altijd ambities. We zijn gewoon een sterk duo. Dat moeten we zo goed mogelijk proberen uit te spelen. Mathieu is meer iemand die zelf het verschil kan maken, terwijl ik het moet hebben van een afwachtende wedstrijd, waarbij ik hoop op een sprint. Die combinatie kan tot mooie situaties leiden."

Nog dit: Filippo Pozzato beloonde zichzelf met een Ferrari toen hij Milaan-Sanremo wist te winnen. Een inspiratie voor Philipsen? "Ik heb er nog geen besteld", lacht hij. "Maar een Ferrari wordt het wellicht niet."