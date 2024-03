Het begon met een glas melk en het eindigde met prosecco: Alpecin-Deceuninck wint weer "de koers van het jaar"

zo 17 maart 2024 08:30

Jasper disaster? Jasper the master! Jasper Philipsen won Milaan-Sanremo na een koers(verloop) uit zijn dromen en bij zijn ploeg Alpecin-Deceuninck mogen ze nu al voor het tweede jaar op een rij van de prosecco nippen. "Als je goed werkt, krijg je meestal loon naar werken. De rekening is vaak heel eerlijk", klinkt het bij een van de architecten.

Die ochtend in de buurt van Milaan. Jasper Philipsen bewijst nog eens waarom zijn bijnaam "Jasper disaster" is. Pijlsnel en een killer in de laatste rechte lijn, maar naast de fiets een chaoot. Ploegmakker Gianni Vermeersch: "Vanochtend (zaterdagochtend, red) had Jasper nog zijn kop melk over mijn kleren en schoenen gemorst. Als warhoofd heeft hij soms iets minder stress en is hij vrijer dan de rest." Bij Alpecin-Deceuninck hadden ze al in de smiezen dat deze Philipsen een zeer grote kanshebber zou zijn op de Via Roma. "In Tirreno-Adriatico bewees hij dat hij goed bergop reed. Vorig jaar leefde hij vooral van zijn sprint en was hij iets minder bergop", aldus Vermeersch. "Maar in deze finale - het was voor ons de perfecte wedstrijd - was er op Matthews na geen enkele topsprinter meer en dan is Jasper zeker de snelste."

"Hij had in de Tirreno 2 à 3 ritten kunnen winnen", vulde ploegleider Christoph Roodhooft aan over zijn poulain, die 1 keer victorie kraaide in de voorbereidingskoers. "Het had dus meer kunnen zijn. Eerlijk: dat lag vooral aan zichzelf. Maar Jasper had die vrij zware Tirreno relatief makkelijk verteerd." "Er was natuurlijk energieverlies en daardoor kwam hij waarschijnlijk woensdag tekort in Nokere Koerse, maar die koers stond op zijn programma en dat hebben we niet veranderd."

Het is bijzonder nipt, maar Jasper Philipsen wint.

Reclame van UAE

Bij de winnende ploeg beseften ze het zelf ook maar al te goed: alle puzzelstukjes klikten perfect in elkaar. Roodhooft: "We waren op onze hoede voor de aanval of voor dat strakke tempo van UAE op de Cipressa. Maar omdat ze er zoveel reclame voor gemaakt hadden, dachten we: we zullen wel zien. Ik denk dat het beter is om niet te veel te praten over zaken waar je aan denkt, maar goed." "We wisten dat we met Philipsen en met Mathieu van der Poel twee mensen hadden die konden meedoen voor de zege." "Natuurlijk waren we naar hier gekomen met Mathieu, maar we wisten dat we hele goeie kaarten konden hebben. En alles is op zijn plaats gevallen."

Met dank ook aan de wereldkampioen, die zich in het slot wegcijferde. "Als Mathieu Matej Mohoric niet terughaalt, dan wint de Sloveen. Maar zo kun je nog enkele zaken benoemen." "Voor ons als ploeg is het heel mooi dat we nu 2 jaar na elkaar winnen. Onze start van het seizoen is nooit zo fenomenaal, maar we beginnen er nooit vroeg aan en we houden onze renners in de luwte tot het juiste moment." "We voelen ons niet geviseerd, maar dit voelt wel goed. Al hadden we ook zonder een zege tevreden kunnen zijn." "Voor ons is Milaan-Sanremo wel de koers van het jaar en we winnen nu voor de tweede keer op een rij. Mét twee verschillende renners."

Kan winst zonder koers in de benen?