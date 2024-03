Pittige opdrachten voor Duivels: De Ketelaere treft Liverpool, Lukaku tegen AC Milan in Europa League

De weg naar Dublin is stevig voor onze Rode Duivels. Romelu Lukaku moet met AS Roma een Italiaans duel uitvechten met AC Milan. Atalanta en Charles De Ketelaere treffen op hun beurt topfavoriet Liverpool. Het leuke nieuws is wel dat de Belgen elkaar kunnen tegenkomen in de finale. Ontdek de volledige loting hier.