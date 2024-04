Geen mirakel voor topfavoriet Liverpool: De Ketelaere en Atalanta beperken schade na snelle penaltygoal Salah

Atalanta is de reuzendoder met dienst in de Europa League. De ploeg van Charles De Ketelaere verraste vorige week vriend en vijand met een 0-3-zege op Anfield en verdedigde die voorsprong in eigen huis met verve. Een penaltygoal van Mohamed Salah was het enige wapenfeit van Jurgen Klopp en de zijnen.

Liverpool stond voor een "mission impossible" in Italië.



Het werd vorige week in het eigen Anfield nog genadeloos met de voeten op de grond gezet door het Atalanta van Charles De Ketelaere.



Maar ondanks de 0-3-achterstand vanuit de heenwedstrijd begon het in Bergamo als een bliksemschicht. Na amper 5 minuutjes vloog de bal ongelukkig tegen de arm van Ruggeri: strafschop.



Een koud kunstje voor Mohamed Salah. De levende legende van Liverpool legde zijn elfmeter loepzuiver in de rechterhoek.



Meteen 1-0, meteen momentum: was er dan toch een mirakel in de maak?



Neen, hoor. Het voorspel zou geen climax krijgen. Jurgen Klopp schreeuwde zijn keel nog schor, maar zijn manschappen konden hun dominantie maar moeilijk verzilveren. Hoewel het 70% balbezit had, schoot het daarna maar drie keer naar de goal.



Veel te weinig om het tij nog te keren voor topfavoriet Liverpool, dat zijn afscheidnemende trainer zo geen Europese prijs kon schenken.