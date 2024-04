Ze strijden voor Europese glorie, maar wat met hun toekomst? De situaties van Lukaku en De Ketelaere ingeschat

do 18 april 2024 16:42

Romelu Lukaku (AS Roma) en Charles De Ketelaere (Atalanta) nemen vanavond hun laatste horde richting de halve finales van de Europa League. Beide Rode Duivels jagen op hun eerste Europese trofee, maar waar ligt hun toekomst volgend seizoen? "Lukaku is onbetaalbaar geworden voor Roma."

Op weg naar Europese roem? Atalanta verraste vorige week vriend en vijand door met 0-3 te gaan winnen in Liverpool, Roma behaalde een knappe 0-1 zege op het veld van AC Milan. In de schaduw spelen er bij Lukaku en De Ketelaere ondertussen wel vragen op: spelen beide heren volgend seizoen nog in dezelfde kleuren? Willem Haak, host van de podcast "Lo Stadio" over het Italiaanse voetbal, laat zijn licht schijnen over onze Rode Duivels.

Wie lijft "kampioenenmaker" Lukaku in?

Big Rom is heel geliefd in de "Eeuwige Stad", maar volgens Haak zullen de Roma-fans toch afscheid moeten nemen van hun spits.

"De centen zijn het issue. AS Roma huurt de spits van Chelsea zonder aankoopclausule. The Blues willen hun dure vogel verkopen, maar het probleem is dat een club als Roma zijn salaris gewoonweg niet kan ophoesten. De teams die wel het kapitaal hebben én Lukaku doodgraag willen, zitten in Saoedi-Arabië."

De ploegen in Saoedi-Arabië willen én kunnen het salaris van Lukaku betalen. Willem Haak

Het is een vraag die op ieders lippen brandt: waar gaat de carrière van de Belgische topschutter heen? "Bij Lukaku zie je een dalende lijn. In de vorige transferzomer liep eigenlijk alles mis voor de Belg. Hij kon niet blijven bij Inter, bij moederclub Chelsea had hij het verkorven, geïnteresseerde clubs haakten af door zijn hoge loon en ga zo maar door." "Romelu laat dit seizoen wel zien dat hij nog een topspits kan zijn, maar zeker in de grote wedstrijden laat hij het te vaak afweten." "In Italië heeft hij nog altijd de status van kampioenenmaker. Maar van de Lukaku die Internazionale in 2021 de titel schonk, blijft niet veel meer over", zegt Haak.

De vraag van één miljoen: in welk shirt viert Lukaku zijn goals volgend seizoen?

CDK bovenaan het boodschappenlijstje van Atalanta

Voor Charles De Ketelaere liggen de kaarten anders. Atalanta leent het voormalig Brugse goudhaantje van AC Milan, maar Haak weet dat er in het huurcontract een aankooptie van 22 miljoen is voor volgend seizoen. "Die optie zullen ze wel lichten. Het is een flink bedrag voor een club als Atalanta, maar waarschijnlijk verkopen ze hun kapitein Koopmeiners voor een recordbedrag én ze kunnen teren op Europese inkomsten. Dat brengt weer wat geld in het laadje." Is De Ketelaere niet klaar om opnieuw een stap hogerop te maken? "Daar is hij volgens mij nog niet rijp genoeg voor. Ook al speelt hij een mooi seizoen, De Ketelaere hoort nog niet bij de beste 20 spelers van de Serie A. Dat moet wel zijn doel zijn, als hij naar een grotere ploeg wil."

De Ketelaere hoort nog niet bij de 20 beste spelers van de Serie A. Daar moet hij op termijn wel naar toe. Willem Haak

Die weg naar boven lijkt wel ingezet voor de beloftevolle Belg. "Bij Atalanta is hij een betere speler geworden. Hij zette een stap terug van AC Milan om te kunnen groeien als speler. Charles kwam in het mythische San Siro terecht als "blue" jongen. In Bergamo is het allemaal iets rustiger en krijg je meer tijd." Wie ook een gigantisch aandeel heeft in de revival van CDK: coach Gian Gasperini. "Gasperini is echt een trainer die spelers beter maakt", weet Haak. "Hij investeert veel tijd in hen en schenkt ze vertrouwen. Net dat was nu cruciaal voor de mens De Ketelaere." "Hij krijgt ook meer vrijheid op het veld en dat vertaalt zich in zijn cijfers: bij AC Milan noteerde hij in 40 duels één schamele assist, bij Atalanta zit hij al aan 10 doelpunten en 8 assists in 37 wedstrijden. Daarnaast krijgt hij de ploeg ook aan het voetballen."

De Ketelaere rijpt beter nog enkele seizoenen in Bergamo.

Op weg naar een Belgische finale?