Opnieuw bij laatste 4: blessure van Lukaku én rode kaart na halfuur deren Roma niet in nieuwe zege tegen Milan

do 18 april 2024 23:01

AS Roma einde 2 - 1 AC Milan MIL einde 0 - 1 ROM 12' - Doelpunt - Gianluca Mancini (1 - 0) 22' - Doelpunt - Paulo Dybala (2 - 0) 28' - Verv. Romelu Lukaku door Tammy Abraham 31' - Rood - Zeki Çelik 40' - Verv. Ismaël Bennacer door Luka Jovic 43' - Verv. Paulo Dybala door Diego Llorente 46' - Geel - Matteo Gabbia 51' - Geel - Yacine Adli 69' - Verv. Christian Pulisic door Noah Okafor 69' - Verv. Yunus Musah door Alessandro Florenzi 78' - Geel - Luka Jovic 82' - Verv. Edoardo Bove door Angeliño 82' - Verv. Lorenzo Pellegrini door Renato Sanches 85' - Doelpunt - Matteo Gabbia (2 - 1) 86' - Geel - Davide Calabria 89' - Geel - Fikayo Tomori 90+3' - Geel - Theo Hernandez UEFA Europa League - speeldag 2 - 18/04/24 - 21:01

AS Roma heeft zich ten koste van Milan geplaatst voor de halve finales van de Europa League. De Romeinen wonnen ondanks een blessure van Romelu Lukaku en een rode kaart op het halfuur ook de terugmatch tegen de Rossoneri.

Roma verdedigde in de terugmatch tegen Milan zijn 0-1-bonus uit de heenmatch, maar was niet van plan om zich in te graven. Integendeel, het was de thuisploeg die als eerste scoorde. Verdediger Mancini, ook al trefzeker in Milaan, prikte de rebound binnen na een schot van Pellegrini op de paal.

Milan moest komen, maar Roma barst van het vertrouwen sinds de aanstelling van Daniele De Rossi. Halfweg de 1e helft verdubbelde Paulo Dybala de score met een bekeken balletje in de verste hoek. Ook Romelu Lukaku had zijn aandeel in die goal. Met zijn vechtlust hield hij een Romeinse aanval in leven, waarbij de bal uiteindelijk voor de voeten van Dybala belandde.

Even later was er wel minder goed nieuws voor Roma. Nog voor het halfuur ging Lukaku plots zitten. De Rode Duivel wees naar zijn been en vroeg zelf om zijn vervanging.



Tot overmaat van ramp moest de thuisploeg meteen na de exit van Lukaku met zijn tienen voort, nadat rechtsachter Celik streng bekeurd werd voor een tackle op Leaõ.