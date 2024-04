BEKIJK - Zorgen voor Romelu Lukaku? Rode Duivel vraagt tegen Milan zelf om zijn vervanging

Romelu Lukaku is in de kwartfinales van de Europa League na een halfuur gewisseld met een blessure. Uit voorzorg? Of moeten we ons toch zorgen maken?

Romelu Lukaku werd door Daniele De Rossi in de punt van de aanval geposteerd voor de terugmatch in de kwartfinales van de Europa League.

De Rode Duivel zat behoorlijk goed in de wedstrijd en had ook zijn voet in de 0-2 van Dybala. Dankzij de vechtlust van Lukaku bleef Roma in balbezit en in het vervolg van de aanval krulde Dybala de tweede Romeinse goal van de avond binnen.

Maar enkele minuten later was het plots einde verhaal voor de aanvaller. Lukaku vroeg zelf om zijn wissel en ging er vervolgens bij zitten. De Rode Duivel wees naar zijn been, voor hij vervangen werd door Tammy Abraham.

Hoe ernstig de blessure van Lukaku is, zal moeten blijken. Ging de spits uit voorzorg naar de kant of is er toch meer aan de hand? We mogen hopen het eerste, want over minder dan 2 maanden gaat het EK al van start.