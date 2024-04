BEKIJK - Staat Lukaku buitenspel of niet? Roma boekt belangrijke zege in Milaan na discutabel doelpunt

Romelu "Mister Europa League" Lukaku ging op bezoek bij AC Milan voor een Italiaans onderonsje in de kwartfinales. Een zenuwslag die uiteindelijk beslist zou worden op een discutabele fase. Na amper een kwartiertje kopte Mancini de winning goal binnen, maar er is heel wat discussie over de counter die voorafgaat aan het doelpunt: staat Lukaku er buitenspel? Oordeel hieronder zelf.