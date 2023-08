Van verdriet in Istanbul naar nieuwe keizer in Rome: de knotsgekke zomer van Romelu Lukaku

3 maanden geleden had niemand durven vermoeden dat alle wegen naar Rome zouden leiden. Na een (negatieve) hoofdrol in de Champions League-finale volgde voor Romelu Lukaku een transfersaga die zijn gelijke niet kent. Een reconstructie van de bewogen zomer van Romelu Lukaku.

10 juni: Turks drama in Champions League-finale

Zaterdag 10 juni moet hét moment uit de carrière van Romelu Lukaku worden. Zijn club Inter haalt vorig seizoen de finale van de Champions League. Daarin is het Manchester City van maatje Kevin De Bruyne de tegenstander. Wat de grootste droom van Lukaku is, draait uit op een nachtmerrie. De spits begint op de bank, maar krijgt het laatste halfuur zijn kans. In minuut 88 volgt de ultieme mogelijkheid... Van binnnen de kleine rechthoek kopt de spits een open doelkans vol op doelman Ederson. Het blijft 0-1 en Inter, met Lukaku als boosdoener, blijft teleurgesteld achter. Enkele dagen later laat Lukaku een eerste keer van zich horen via Instagram. De spits belooft dat "wij samen zullen terugvechten", waarmee hij doelt op een verlengd verblijf bij Inter, dat hem huurt van moederclub Chelsea.

20 juni: Kapitein Lukaku ontfermt zich over Rode Duivels

Een lange rouwperiode krijgt Lukaku niet. In de week na de Champions League moet hij zich alweer aanmelden bij de Rode Duivels. In de eerste wedstrijd tegen Oostenrijk maakt de spits de levensbelangrijke gelijkmaker. Enkele dagen later barst een bommetje in het Duivels-kamp. Thibaut Courtois is niet tevreden dat hij, bij afwezigheid van Kevin De Bruyne, de aanvoerdersband moet delen met Lukaku. Courtois verlaat, ook licht geblesseerd, de selectie. Voor de verplaatsing naar Estland zijn alle ogen dan gericht op Lukaku en zoals vaak in het Belgische shirt stelt hij niet teleur. In een moeilijke wedstrijd bevrijdt de recordschutter de Rode Duivels met 2 doelpunten.

In Estland was Romelu Lukaku de held van de Rode Duivels.

22 juni: Plots is daar AC Milan, Saudi's krijgen een droge nee

Twee dagen na de overwinning in Estland komt de Gazzetta dello Sport met een opvallende voorpagina. De Italiaanse sportkrant fotoshopt Lukaku in het shirt van Inter's grote rivaal, AC Milan. Milan verkocht net Tonali voor een smak geld aan Newcastle en lijkt kapitaalkrachtiger dan Inter. Chelsea wil Lukaku verkopen en heeft wel oren naar de interesse van de Rossoneri. Ondertussen klinkt ook een onvermijdelijke lokroep uit Saudi-Arabië. Lukaku maakt echter meteen duideliijk dat de woestijn voor hem geen optie is, hij wil presteren op Europees topniveau.

7 juli: Inter lijkt formaliteit tijdens laatste vakantiedagen

Lukaku lijkt zelf niet echt happig op het voorstel van AC Milan. Hij geniet van een welverdiende vakantie met zijn familie en focust zich volledig op Inter. Zijn oude club heeft net Onana en Brozovic voor veel geld verkocht en lijkt dus het budget te hebben om Lukaku te kopen, in plaats van nog een jaar te huren. Voor Chelsea maakt het niet uit wie de spits koopt, als er maar genoeg geld op tafel gelegd wordt. "Hij weet dat we hem willen houden, we zullen zien of we een oplossing vinden", klinkt het positief bij Piero Ausilio, de sportief directeur van Inter.

15 juli: Flirt met Juventus blaast deal met Inter op

De grootste bom van deze zomer barst los op 15 juli. Opeens meldt de Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano, die zeker in Italië goed op de hoogte is van wat leeft, dat Inter zich terugtrok uit de onderhandelingen met Chelsea. De reden volgens Inter: Lukaku's advocaat zou onderhandelingen voeren met aartsrivaal nummer twee van Inter, Juventus. De Inter-bazen zijn zwaar beledigd. "Ze voelen een mes in de rug", klinkt het in opnieuw de Gazzetta dello Sport. Al zijn er ook geruchten dat Inter toch niet zoveel geld zou hebben als gedacht.

17 juli: Juventus-fans protesteren tegen nakende transfer

De flirt met Juventus doet in de voetbalwereld veel wenkbrauwen fronsen. Afgelopen seizoen lag Lukaku namelijk nog zwaar overhoop met de Turijnse fans na een racisme-incident. De Belg kwam daarin lijnrecht tegenover de supporters te staan, die het voorval niet vergeten. Een delegatie van de Juve-fans gaat aan het medisch centrum van de club protesteren. "Wij willen Lukaku hier niet", klinkt het erg duidelijk. Bij Inter is Lukaku ondertussen helemaal persona non grata. Voormalig spitsbroeder Lautaro Martinez reageert hard: "Lukaku? De waarheid is dat ik teleurgesteld ben in hem. Ik probeerde hem te bellen in deze chaotische dagen, maar hij heeft nooit geantwoord."

2 augustus: Persoonlijk akkoord met Juventus, maar Lukaku ontkent

Vervolgens is het enkele weken windstil rond Lukaku. De Rode Duivel traint ondertussen apart bij Chelsea, samen met andere overbodige spelers zoals Hakim Ziyech. Lukaku komt ook regelmatig naar zijn thuisland. Zo onderhoudt hij de conditie al lopend in het park van Neerpede. Een filmpje met enkele Belgische fans gaat viraal, waarin Big Rom lachend zegt "Juventus? Ik denk het niet." Desalniettemin komt Fabrizio Romano op 2 augustus met het nieuws dat er een overeenkomst is tussen de spits en Juventus. De Oude Dame wil Lukaku ruilen met hun toptalent Vlahovic, een deal met Chelsea laat echter op zich wachten.

9 augustus: veldbestorming sluit Turijnse deur

Een week later wordt nogmaals pijnlijk duidelijk dat de fans van Juventus niet zitten te wachten op Lukaku. Na een oefenwedstrijd in het eigen Allianz Stadium bestormen de supporters het veld richting de hoofdtribune met de bestuurders. Het levert zelden geziene beelden op. Ondertussen blijkt ook het water tussen Juventus en Chelsea steeds dieper. De optelsom van dit en de protesterende fans zorgt ervoor dat de mogelijke transfer een stille dood sterft.

25 augustus: José Mourinho werpt reddingsboei uit

Opnieuw wordt het twee weken stil rond Lukaku. Big Rom blijft apart trainen bij Chelsea terwijl een oplossing gezocht wordt. En dan volgt opeens de verlossing. Het AS Roma van José Mourinho, die met wisselend succes ook al zijn coach was bij Manchester United en Chelsea, toont interesse om Lukaku te huren voor een jaar. Aangezien de transferdeadline steeds dichterbij komt en Chelsea echt van de spits af wil, zijn ze nu toch geneigd te luisteren naar een huurvoorstel.

29 augustus: Nieuwe keizer in Rome