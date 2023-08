Filip Joos ziet Doku (en straks ook Lukaku?) juiste transferkeuzes maken: "Een standbeeldje voor Romelu"

Een analyse van Jérémy Doku zou er ook eentje rond Romelu Lukaku worden. Terwijl het toptalent een droomtransfer naar Manchester City maakte, sluipt zijn collega-Duivel dichter bij AS Roma. Commentator Filip Joos schat voor ons de gevolgen van beide dossiers in.

Amper 21 jaar en al aan de absolute voetbaltop. De droomtransfer van Jeremy Doku naar Champions League-winnaar Manchester City komt voor velen toch net een paar jaar vroeger dan verwacht.

Ook voor Filip Joos? "Neen en ja. Niet zozeer als we vanuit het standpunt Doku kijken, maar ik vond wel dat Manchester City absoluut iets nodig had na de vele vertrekkers." "Mensen die louter naar zijn statistieken kijken - vorig jaar in zijn beste seizoen máár 6 goals en 2 assists - denken misschien: moet je daar nu 60 miljoen voor neertellen? Maar Guardiola ziet ongetwijfeld Doku's enorme explosiviteit, iemand die ook op de korte ruimte een defensie kan openrijten." "Zeker in het "handbal"-spel van City - de bal monopoliseren voor de zestien van de tegenstander - kan Doku belangrijk zijn. Hij is zoveel sneller dan de rest en kan inlopen op steekpasjes. Daar was Guardiola echt naar op zoek."

Joos gelooft ook dat de Spaanse succescoach het spel van onze landgenoot naar the next level zal tillen. "Doku blijft nog altijd een ruwe diamant waar nog veel aan te schaven is. Een meesterslijper zoals Guardiola zal de lacunes in zijn spel wel weghalen. Doku is zo iemand die een fan 30 keer doet opveren in een stadion, maar waarbij je wel 29 keer opnieuw moet gaan zitten. Net zoals bij Sterling zal Guardiola hem proberen ontgroenen, zonder zijn grootste troeven weg te nemen. Voor het Belgische voetbal en Doku zelf is dit dus een uitstekende transfer."

We mogen onze neus straks niet ophalen als Doku straks in de topmatchen op de bank zit. Filip Joos

Wel benadrukt Joos dat we niet mogen verwachten dat Doku de komende maanden elke week een basispion zal zijn bij de Engelse landskampioen. "We mogen onze neus straks niet ophalen als hij in de topmatchen op de bank zit. Dat ligt voor mij in de lijn der verwachting. Grealish en Foden staan nog verder, terwijl het voor Doku toch een grote stap is naar de beste ploeg ter wereld. Gelukkig is het een fenomenale invaller die elektrische schokken in een match kan jagen." "En ja, er waren ploegen geweest waar hij meer zou gespeeld hebben. Bij United om er maar eentje te noemen. Maar was hij daar beter geworden? Op dat vlak zit hij bij City heel erg goed. Zowel voor Doku als het Belgische voetbal is dit een uitstekende transfer."

Dan toch liefde voor Lukaku?

Tussen het maken van de afspraak met Filip Joos en het effectieve telefoontje sijpelde nog ander Duivels transfernieuws door. Volgens meerdere betrouwbare bronnen werken Chelsea en AS Roma aan een huurdeal rond Romelu Lukaku, die met Deadline Day in zicht snel moet hopen op een oplossing. Zo'n voorzet konden wij niet laten liggen. Wat vindt Romanofiel Joos van dat nieuws? "Lukaku zou nergens meer liefde krijgen dan bij AS Roma", is de commentator stellig. "Mocht hij er straks landen, dan staan er hem duizenden mensen op te wachten. De achterban was toch een beetje in een depressie beland door het gebrek aan een goede spits. Mourinho haalde wel Sardar Azmoun bij Leverkusen, maar ik denk dat er voor hem maar 3 mensen op de luchthaven stonden." "Nu klinkt de naam van Lukaku steeds luider. Het voelt een beetje aan zoals met José Mourinho destijds - ook toen geloofde eerst niemand dat hij zou komen. En AS Roma hoort misschien niet tot de grootste clubs ter wereld, maar ze kunnen wel mensen liefhebben die het zichzelf elders moeilijk maakten."

Als AS Roma straks de uitkomst is voor Lukaku... Pak dan maar die gouden pen om met beide handen te tekenen. Filip Joos

En dus zou Lukaku, ondanks de opgeblazen bruggen met Milaan en Turijn, alsnog in Italië kunnen blijven. "In andere stadions zal hij dan serieus aangepakt worden", verwacht Joos. "Maar dat moet je kunnen verdragen als er bij thuiswedstrijden 70.000 mensen van je houden. En daar gaat het toch heel vaak om bij Lukaku. Dit zou voor hem het beste zijn dat er nog mogelijk is."