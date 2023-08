21-jarig toptalent game changer in Saudische transferpolitiek? "Beschamend!", vindt Toni Kroos

De bijna voortdurende stroom aan voetballers die richting Saudi-Arabië trekken, zijn we al gewoon, maar de nakende transfer van Gabri Veiga kan een game changer worden. Veiga is geen oudere vedette in het Europese voetbal, maar een 21-jarig toptalent, gewild door vele Europese topclubs. Toni Kroos denkt er het zijne van.