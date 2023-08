Droomtransfer Jérémy Doku naar City officieel: "Kevin zei me al dat ik hem alles mag vragen"

En niemand minder dan snelheidsduivel Kylian Mbappé verzekerde dat hij "nog nooit iemand zo krachtig zag aanzetten in de eerste meters".

Ik kan je vertellen dat ik klaar ben, ik heb vertrouwen en veel geloof in mezelf.

"Ik heb altijd geweten dat de Premier League voor mij gemaakt was", vertelde Doku in een eerste interview.



"België en Frankrijk waren de juiste stappen om me hierop voor te bereiden. Ik kan je vertellen dat ik klaar ben, ik heb vertrouwen en veel geloof in mezelf. Met de hulp van de coaches en het team zal alles in orde komen."



Doku, die met rugnummer 11 zal spelen, beseft wel dat het moeilijker wordt om dit seizoen beter te doen met City na het droomseizoen met drie prijzen van vorig jaar: "Als je drie trofeeën wint in één jaar, dan is er veel druk. Dus zal dat ook voor mij het geval zijn, maar daar hou ik van."

Ook De Bruyne heette zijn nieuwe ploegmaat overigens al welkom: "Van zodra hij de geruchten over een transfer hoorde, stuurde Kevin me een berichtje en gaf hij me wat info."

"Natuurlijk is Kevin nu geblesseerd, maar hij zei dat ik hem altijd vragen mag stellen als ik iets nodig heb, hij is er voor mij."