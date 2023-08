Marc Coucke gaf ooit 11 Anderlecht-talenten een contract: Doku ontplofte, maar hoe verging het de andere 10?

Mathis Suray (FC Dordrecht)

Verliet Anderlecht in 2020 zonder ooit minuten voor de A-ploeg te maken. "Zonder enige uitleg kregen we een brief waarin stond dat hij moest gaan", klonkt het daarover ooit bitter bij zijn vader.

"Uiteindelijk danken we Anderlecht voor de motivatie. Ik hoop dat we ooit een gesigneerd shirt in de brievenbus van Jean Kindermans kunnen stoppen."

De middenvelder trok vervolgens naar de Nederlandse tweedeklasser FC Dordrecht, waar hij nu aanvoerder is.