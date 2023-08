Jérémy Doku "dichter bij transfer" naar Manchester City, ook Anderlecht kan profiteren

En bij Manchester City is een Rode Duivel één van de toptargets. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano gaan onderhandelingen over Jeremy Doku met Rennes de goeie richting uit.

Coach lijkt zich neer te leggen bij vertrek

Bij Rennes lijken ze zich alvast neergelegd te hebben bij het aanstaande vertrek van hun goudhaantje.

Doku, goed voor 12 goals en 10 assists bij Rennes, startte dit weekend opvallend genoeg op de bank tegen Lens. Pas rond het uur viel onze landgenoot in.

"Iemand die vorige week onze beste speler was en nu niet aan de aftrap staat … Ik laat het aan jullie over om conclusies te trekken", klonk het veelzeggend bij trainer Bruno Génésio. "Er is wel niks rond op dit moment."