Een goal en staande ovatie voor (afscheidnemende?) Doku bij Rennes

Jeremy Doku is een van de kandidaten bij Manchester City om de flank van de Engelse kampioen te versterken. En als Pep Guardiola iets wil, dan krijgt hij vaak zijn zin. Ook als dat veel geld moet kosten. Een transferprijs van 50 miljoen euro wordt genoemd voor Doku.

De fans van Rennes weten dat zo een bedrag wellicht niet te weigeren valt en dus gaven ze Doku een staande ovatie toen hij in de 85e minuut gewisseld werd. Mogelijk heeft hij zijn laatste wedstrijd voor Rennes gespeeld.



Op dat moment stond het 3-1 voor de thuisploeg tegen Metz. Doku had de derde goal voor Rennes gemaakt.

De vervanger van Doku was ook een oude bekende en hij deed er zelfs nog twee goals bij. Ibrahim Salah, die we nog kennen van bij AA Gent, scoorde twee keer in de rebound.