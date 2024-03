Is Egan Bernal terug van weggeweest? "Misschien zien we hem dit jaar weer op zijn echte topniveau"

vr 8 maart 2024 09:10

Laurens De Plus ziet in Parijs-Nice van dichtbij hoe zijn kopman en voormalig Tourwinnaar Egan Bernal weer naar zijn beste vorm lijkt toe te groeien. Heel het team staat dit seizoen bovendien op scherp: "Ze zeggen dat we de laatste jaren gepasseerd zijn, maar wij willen onze eerste plek in het peloton weer hebben."

"We waren op de eerste zware dag van het seizoen meteen op de afspraak als ploeg", zo blikte Laurens De Plus terug op de rit richting Mont Brouilly, gewonnen door Santiago Buitrago. Zowel De Plus zelf als Egan Bernal en Carlos Rodriguez staan er nog relatief goed voor in het klassement na 5 dagen Parijs-Nice. "Het zwaarste werk komt er nog aan, ook al waren het woensdag al veel hoogtemeters. Maar we hebben wel vertrouwen eigenlijk."

Bernal is heel goed, even explosief als hij vroeger was. Laurens De Plus (Ineos Grenadiers)

Voormalig Tourwinnaar Bernal lijkt zelf ook met veel vertrouwen te koersen deze week. De Colombiaan kwam 2 jaar geleden tijdens een trainingstochtje in eigen land zwaar ten val en begon daarna aan een ellenlange revalidatie met onder meer een gebroken ruggenwervel, dijbeen, knieschijf en borsttrauma. "Bernal is op dit moment heel goed, even explosief als hij vroeger was. De lange beklimmingen zijn meer zijn terrein en die hebben we nog niet gehad dit seizoen", ziet De Plus.

"Ik denk dat we dit jaar dus misschien wel de Egan van op zijn echte topniveau terugzien. In de omgang is hij kalm, maar in de koers heeft hij wel weer de goede agressiviteit."

Een goedlachse Laurens De Plus is optimistisch over de vorm van Egan Bernal en heel het team.

"Willen onze eerste plek in het peloton terug hebben"