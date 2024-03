(Nog) geen ongerustheid over Arnaud De Lie: "Alle vertrouwen dat hij er zal staan in de Vlaamse koersen"

Zijn start in de Omloop Het Nieuwsblad was veelbelovend, maar na zijn val in Le Samyn zijn er plots toch twijfels gerezen rond Arnaud De Lie. Dat hij al na 3 dagen uit Parijs-Nice stapt, is niet hoopgevend. "Dit is een fase waar iedereen in zijn carrière door moet. Remco heeft dit ook meegemaakt."

Lotto - Dstny moet onthoofd verder in Parijs-Nice na de opgave van Arnaud De Lie. Die had gehoopt zijn goeie gevoel terug te vinden na zijn val in Le Samyn en zijn conditie aan te scherpen met het oog op de kasseiklassiekers. Na 3 dagen werd duidelijk dat dat niet zou lukken.

"Hij heeft heel wat schaafwonden opgelopen in Le Samyn en dat werkt toch ook altijd een beetje op de conditie", zegt ploegleider Dirk Demol.

"Arnaud is een kampioen met een sterke wil. In die eerste ritten wou hij iets laten zien. Als dat niet lukt, is dat een ontgoocheling. Het is normaal dat je dan wat gelaten overkomt."

"Maar ik ben ervan overtuigd dat hij sterk zal terugkeren. Hij is jong en kan op korte tijd nog enorme stappen zetten."

Het is dan ook niet het plan om aan het programma van De Lie, met Milaan-Sanremo als eerstvolgende wedstrijd, te sleutelen.

"Maandag zullen we weer samenzitten om het te evalueren. We gaan er nog altijd van uit dat hij klaar zal zijn voor de Vlaamse koersen. Ik heb daar vertrouwen in."