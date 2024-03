Geen schaatsrecord lijkt nog veilig voor Amerikaans wonderkind: wie is sprintkoning Jordan Stolz (19)?

Hij kroonde zich eerder dit jaar op het WK afstanden tot wereldkampioen op de 500 en 1.000 meter, maar toch nam de nieuwe sprintkoning Jordan Stolz niet deel aan het WK sprint. In plaats daarvan richt de Amerikaanse tiener dezer dagen zijn pijlen op het "prestigieuzere" WK allround. Wie is het 19-jarige schaatsfenomeen dat zichzelf wil blijven uitdagen?

Komend weekend mogen we hem opnieuw bewonderen, maar niet op zijn geliefkoosde nummers. Voor het eerst zal de beste sprinter ter wereld deelnemen aan het WK allround, waar ook de langere nummers zoals de 10 kilometer op het programma staan. De volgende stap in zijn evolutie.

In aanloop naar de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking vertelde Stolz in een interview met NBC dat hij op 5-jarige leeftijd de liefde voor de schaatssport ontdekte door naar de Winterspelen van 2010 in Vancouver te kijken.

"Het was opwindend om te zien met welke snelheid ze over het ijs gleden", vertelde Stolz. "Zonder de tv-beelden was ik zelf nooit beginnen te schaatsen."

Zijn eerste stapjes op het ijs zette het talent in het shorttrack, maar al snel volgde de overgang naar de lange baan. Daar won hij op zijn 10 jaar zijn eerste nationale jeugdtitel. De toon was gezet.