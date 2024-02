Drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten stopt met schaatsen: "Ik heb bereikt wat ik wilde"

Over haar hoogtepunt heen? Integendeel. Irene Schouten toonde op het WK in Calgary nog eens dat ze nog altijd tot de schaatstop behoort met drie gouden medailles.

Haar afscheid komt dan ook als een verrassing. De 31-jarige Nederlandse kan zich niet meer opladen om door te gaan tot de Olympische Winterspelen van 2026.

"Na vijftien jaar topsport heb ik besloten te stoppen met schaatsen. Na een carrière met onwijs veel mooie hoogtepunten, sluit ik mijn jaren op het ijs af", schrijft ze op Instagram.

"Na mijn succesvolle Olympische Spelen en vele wereldtitels kan ik terugkijken op een supermooie en geslaagde carrière. Ik heb bereikt wat ik wilde. Alleen het winnen van de Elfstedentocht ontbreekt nog op mijn lijst."

"Na het olympische jaar realiseerde ik mij dat het lastig zou worden om me direct aan een nieuwe olympische cyclus van vier jaar te committeren. Ik heb toen besloten om het per jaar te bekijken."

"Afgelopen weekend liet zien dat ik in topvorm ben en dat ik nog steeds geniet van de wedstrijden. Ik voel me sterk en schaatste afgelopen dagen zelfs mijn snelste rondes ooit. Maar ik realiseer me ook dat er een leven is naast de topsport. Daar kijk ik ook echt naar uit."

"De afgelopen tijd heb ik goed nagedacht en besloten dat dit mijn laatste seizoen zou worden. Nu het besluit genomen is, voelt het goed om dit direct te delen. Ik ben nog niet bezig met de vraag wat ik na het seizoen ga doen. Voor nu ga ik vooral genieten van de fantastische overwinningen op het WK."

Irene Schouten heeft drie olympische titels op haar palmares staan: in 2022 won ze in Peking de 5.000 meter, 3.000 meter en de massastart. Daarnaast pakte ze 9 wereldtitels en 5 Europese titels.