Mathias Vosté verrast alweer met 2e plek op 1.000 meter op WK sprint

Mathias Vosté heeft op de openingsdag van het WK sprint een bijzonder sterke 1.000 meter geschaatst. Vosté kwam met 1'07"85 in de buurt van zijn nationale record (1'07"46) en werd daarmee 2e. Alleen de Chinees Ning Zhongyan was in 1'07"67 sneller.



De verrassende kilometerprestatie volgde op een 500 meter in 35"37, die hem de 20e plaats opleverde. Na de eerste dag is de 29-jarige Vosté 10e. Het klassement wordt aangevoerd door de Canadees Laurent Dubreuil, die de kortste afstand in 34"47 won. Morgen staan er opnieuw een 500 en 1.000 meter op het programma.





Isabelle van Elst is na twee afstanden 17e. Haar 500 meter ging in 38"89 (22e) en de dubbele afstand in 1'16"57 (12e). De eerste plaats in de rangschikking bij de vrouwen is voor de Japanse Miho Takagi.