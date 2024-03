Gefrustreerde Evenepoel deelt sneer uit aan hinderende ex-ploegmaat Tim Declercq: "Dat was echt smerig"

Wat gebeurde er met Soudal-Quick Step in de ploegentijdrit van Parijs-Nice? De Belgische formatie leek op weg naar dagwinst, maar kende in het slot een stevige terugval. Door het weer, maar ook door ex-ploegmaat Tim Declercq volgens Remco Evenepoel. "Een bedankje aan hem", klonk het cynisch.

Remco Evenepoel is een man met het hart op de tong.



Na de ploegentijdrit stak de kopman van Soudal - Quick Step niet onder stoelen of banken dat hij teleurgesteld was over het enorme verval in het slot.



Volgens Evenepoel lag dat aan externe omstandigheden, zoals de weersomslag.

"We hadden 20 seconden voorsprong op UAE aan het tussenpunt en in het stuk naar beneden kan je bijna geen tijd verliezen. Maar het is simpel: de regen is gevallen en de wind draaide."

"In de laatste kilometers zijn er enkele technische bochten. Als je die met volle snelheid kunt nemen, scheelt dat toch 4 à 5 seconden per bocht. (zucht) Het zat ons niet mee vandaag. Als je ziet dat we iedereen overklassen in het eerste deel van de tijdrit bewijst het dat onze ploeg supergoed is. Het zat nu gewoon niet mee."