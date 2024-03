Russische toptennisser Andrej Roebljov mag prijzengeld houden na scheldtirade in ATP-toernooi van Dubai

De Russische tennisser Andrej Roebljov verliest dan toch geen rankingpunten en prijzengeld na het ATP-toernooi in Dubai. Dat heeft de tennisorganisatie beslist na een klacht van de Rus. Vorig weekend werd Roebljov uitgesloten in zijn halve finale tegen Aleksandr Boeblik nadat hij een lijnrechter uitschold.

Vrijdag stond de tenniswereld even in rep en roer tijdens het ATP-toernooi in Dubai.

De halve finale tussen Andrej Roebljov en de Kazach Aleksandr Boeblik eindigde vroegtijdig, omdat Roebljov een lijnrechter uitschold. De Rus kreeg diep in de wedstrijd een uitsluiting. Het stond 6-7, 7-6 en 6-5 in het voordeel van Boeblik.

Een uitgesloten speler krijgt doorgaans geen prijzengeld en rankingpunten meer, maar daar heeft de ATP anders over beslist. Roebljov diende klacht in bij de overkoepelende organisatie van het mannentennis en krijgt zo toch zijn cheque van bijna 150.000 euro.

Roebljov zal ook geen rankingpunten verliezen. Op het ATP500-toernooi in Dubai waren er veel te verdienen. De Rus dreigde uit de top 5 van de ATP-ranking te vallen, maar hij blijft vijfde. De boete van ruim 30.000 euro moet hij wel betalen.

De toernooiwinst in Dubai was voor de Fransman Ugo Humbert (ATP-18). In de finale versloeg hij Boeblik na twee snelle sets.