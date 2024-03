BEKIJK: Andrej Roebljov kaffert lijnrechter uit en wordt uitgesloten in halve finale Dubai

De twee maakten er een close game van: na ruim 2 uur en 30 minuten waren we op weg naar een derde tiebreak, leek het: 6-7 (4/7), 7- 6 (7/5), 6-5. Toen Roebljov een bal buitensloeg en er zo 6-5 van maakte, ging hij verhaal halen bij de lijnrechter. Eerder in de slagenwisseling was de bal van Boeblik volgens de Rus buiten de achterlijn beland.





Roebljov stapte kordaat op een lijnrechter af. Vanop minder dan een meter afstand wierp hij de man, die op een stoel zat en stoïcijns kalm bleef, als een woesteling heel wat verwensingen toe.



De wedstrijdjury greep in en diskwalificeerde de 26-jarige Rus wegens "onsportief gedrag". Een andere official had immers gehoord dat Roebljov de lijnrechter in het Russisch zwaar had aangepakt in ongepaste bewoordingen.



De Rus ontkende en zei dat hij Engels had gepraat en niet gezegd had wat de man beweerde, maar de official, die Russisch sprak, hield voet bij stuk, net als de ATP-supervisor.



Roebljov vroeg of hij een waarschuwing riskeerde, maar de supervisor haalde aan dat hij daar niet mee wegkwam. Zijn woorden waren van die aard dat hij gediskwalificeerd werd.



Boeblik begreep er niets van en gaf aan dat hij wilde voortspelen, maar dat hoefde niet meer.



In de finale treft de Kazak de Fransman Ugo Humbert (ATP-18), die topreekshoofd en titelverdediger Daniil Medvedev (ATP-4) wegzette met 7-5, 6-3. Medvedev klopte vorig jaar Roebljov in de finale. Die laatste was in 2022 de toernooilaureaat.