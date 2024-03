Onze commentatoren hebben unisono een advies voor Lotte Kopecky: "Neem wat rust"

za 2 maart 2024 16:01

Ruben Van Gucht en Ine Beyen genoten van het kunststukje van Lotte Kopecky in de Strade Bianche. Maar ze hopen dat ze zich niet vergaloppeert in haar tjokvolle voorjaar. "Haar lichaam is al diep genoeg geweest de voorbije weken en het seizoen is nog maar pas begonnen."

Onze commentatoren lieten na de spannende ontknoping van de Strade Bianche Donne hun hartslag even zakken voor de analyse. Lovende woorden waren er in de eerste plaats voor Lotte Kopecky, maar toch klonk er ook een beetje bezorgdheid. "Het is best om even te rusten na deze Italiaanse trip, raadt Ine Beyen aan. "Luisteren naar dat lichaam om er weer te staan tegen Nokere Koerse." "Het lichaam is diep genoeg geweest de voorbije periode en we zijn nog maar pas begonnen dit seizoen. Er staat nog veel op het programma."

Vollering was echt goed

Vooraf kregen heel wat Nederlandse vrouwen sterren toebedeeld. Maar Vos en Pieterse zakten er wat doorheen. "Puck Pieterse (13e) is toch nog iets te licht in het klassieke werk", stelt Ruben Van Gucht vast. "Haar collega-veldrijdster en leeftijdsgenote Van Anrooij (5e) staat als wegrenster verder dan Pieterse."



"Vos was opnieuw goed, maar na vandaag kunnen we niet verwachten dat ze Luik-Bastenaken-Luik en het WK in Zürich zal winnen." Ine Beyen volgt Ruben: "Die koersen zijn voor Vos iets te hoog gegrepen, net iets te veel hoogtemeters. Al was het pas helemaal aan het einde dat ze vandaag moest lossen." Ine Beyen zag wel een groeiende Vollering (3e): "Vollering heeft haar krachten vandaag niet volledig kunnen ontplooien. Ze moest blijven zitten in de groep achter ploeggenote Kopecky. Maar ze was echt wel goed."

Dankjewel, Niewiadoma