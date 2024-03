Only in Italy: zegegebaar van Lotte Kopecky niet in beeld door man met smartphone, organisatie spot er zelf mee

"Het hoogtepunt van de dag is misschien wel al bereikt voor ons", zegt Ruben Van Gucht wanneer Lotte Kopecky als eerste over de finish bolt in Siena. Jammer genoeg werd ons haar zegegebaar ontnomen. Een wielerliefhebber wist zijn smartphone recht in de lijn van het beeld de hoogte in te duwen. Gevolg: hij heeft de zege in beeld, wij niet.