Lotte Kopecky: "Als we weer met zijn tweeën naar de streep rijden, gaan we er allebei vol voor"

In haar regenboogtrui zou Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) maar al te graag triomferen in de Strade Bianche. Maar wat als ze net als vorig jaar met haar ploeggenote Demi Vollering naar de streep rijdt? "Dat scenario hebben we goed doorgesproken", zei de wereldkampioene voor de start.

"Het is vandaag ook geen meter vlak. De vermoeidheid zal zich opstapelen."

Ook voor de vrouwen zijn 4 extra stroken toegevoegd aan het grindmenu. "Het maakt het vooral zwaarder omdat we vanaf kilometerpaal 14 al witte grindwegen onder de wielen geschoven kregen", onderstreept Kopecky.

"Ik heb goed geslapen", zei een goedgemutste Lotte Kopecky vanochtend vroeg voor de start. "Ik heb zin in vandaag en ben benieuwd wat het zal geven." Starten Kopecky en ploeggenote Vollering op gelijke voet? "Er is geen uitgesproken kopvrouw bij ons. De wedstrijd zal uitwijzen wie voor wie zal rijden. We moeten ook eerlijk communiceren." Wat als ze weer met z'n tweeën naar de Piazza del Campo rijden? "Dan gaan we er allebei vol voor", klinkt het vastberaden.

"Vorig jaar was een heel bizarre maar mooie wedstrijd. Ik hoop dat we als ploeg weer een mooie prestatie leveren", zegt ploeggenote en medefavoriete Demi Vollering.

Vorige week offerde Vollering zich in de Omloop op voor Kopecky. Hoe ziet de rolverdeling er vandaag uit?



"Het hangt ervan af hoe ik me vandaag voel en hoe de situatie is", legt Vollering uit.



"De ene keer ben ik de kopvrouw, de andere keer is het Lotte. We voelen elkaar daar heel goed in aan."



"We moeten gewoon heel goed blijven communiceren en aan de hand daarvan kunnen we de perfecte koerssituatie creëren."

Wat als ze weer met z'n tweeën naar de streep rijden?



"Dat scenario is doorgesproken. Laten we hopen dat we weer één en twee worden vandaag", lacht Vollering.