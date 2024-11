Even geduld: het parcours van de Giro laat op zich wachten door financiële en politieke (?) spanningen

Eind vorige maand werd het parcours van de volgende Tour de France voorgesteld. Op 19 december geeft de organisatie van de Vuelta alle details vrij. En de Giro? De Ronde van Italië zou morgen gepresenteerd worden, maar dat evenement is geannuleerd. Renners en teams zouden tot midden januari op hun honger blijven zitten.

De laatsten zullen de eersten zijn. In het geval van de Giro zou dat kunnen kloppen. De Ronde van Italië is de eerste grote ronde van het seizoen, maar zal als laatste van het trio zijn krijtlijnen onthullen.

De Giro zal normaal gezien op vrijdag 9 mei van start gaan, maar zekerheden zijn er blijkbaar niet meer in de laars. De Grande Partenza zou te beurt vallen aan Albanië, maar die driedaagse hangt aan een zijden draadje.

Officieel zijn organisator RCS en andere betrokken partijen bijzonder schaars met commentaar, maar het regent natuurlijk geruchten en theorieën.

Zo stellen Italiaanse bronnen dat de Grande Partenza in Albanië gelinkt was aan politieke akkoorden en afspraken tussen beide landen. Albanië zou vluchtelingen en migranten die door Italië op zee worden gered, opvangen in twee centra.

De deal staat echter onder druk en brengt ook de start van de Giro in gevaar, maar bij RCS wuifden ze die kant van het verhaal weg. Nog volgens onder meer Cicloweb zou Sicilië alvast paraat staan als supersub voor Albanië.

Aangezien de Giro na de Albanese driedaagse in Italië zou aanmeren in de regio Puglia, in de hak van de laars, zou het Siciliaanse alternatief wel steek houden.

Maar intussen blijft het dus gissen naar wat de vertraging heeft veroorzaakt. Niet alleen diplomatieke elementen zouden een invloed uitoefenen, ook logistieke en financiële problemen zouden zijn opgedoken.

Op 13 januari 2025 zou er witte rook moeten zijn, al is dat wel zeer laattijdig. Renners en teams zullen tijdens de stages in december namelijk al hun seizoen willen plannen.