"Was zenuwachtig om te vallen, want wilde echt finishen": Mark Cavendish neemt in schoonheid afscheid

Mark Cavendish heeft voor de laatste keer mogen juichen op de fiets. In zijn laatste koers - een criterium in Singapore - versloeg de Brit Belgen Jasper Philipsen en Arnaud De Lie. Groene trui Biniam Girmay werd 4e. De koers werd gekleurd door Thomas De Gendt, die ook afscheid neemt in Singapore. Ook voormalige Tour-winnaars Chris Froome en Vincenzo Nibali toonden zich in de aanval. Cavendish neemt afscheid van het professionele wielrennen met het record van 35 ritzeges in de Tour, een regenboogtrui, Milaan-Sanremo en nog een rist aan andere sprintoverwinningen.

"Ik ben vrij emotioneel nu", vertelde Cavendish achteraf. "Ik realiseerde me in de laatste 5 rondes dat het de laatste 15 kilometer van mijn carrière waren. De laatste keer onder de rode vod voelde ik dat echt."



De Brit had toch nog stress in de slotfase en in de sprint.



"Maar ik zat op de limiet door de hitte hier, die is niet goed voor mij. Ik koerste voor het laatst in de Tour of France, dus ik miste de scherpte. Ik dacht dat het moeilijk zou zijn door de lead-outs van de andere ploegen. Maar mijn ploeg controleerde de race en gaf me een lead-out."



"Ik was zenuwachtig om te vallen, want ik wilde mijn laatste race echt finishen. Ik voelde De Lie komen toen ik Jasper Philipsen passeerde, maar ik wilde echt winnen."



"Maar ik ben heel trots om mijn laatste professionele race te winnen. Ik hou van deze sport, zeker van de Tour de France. Dat is geen gewone race, maar het grootste evenement ter wereld in de sport. Dat is waar kinderen en volwassenen van dromen, wat je je inbeeldt te doen tijdens het trainen."



"Het is een manier om mensen te ontmoeten en wielrennen heeft zoveel potentieel als sport. Ik doe alles om de sport verder te doen ontwikkelen en nu kan ik dat misschien nog meer doen dan als wielrenner."



"Ik wilde nergens anders eindigen dan hier, wat een geweldig publiek, een geweldige race en een indrukwekkend deelnemersveld. Om mijn vrouw en vrienden hier te hebben is fantastisch, ik ben zo dankbaar en emotioneel. Ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft."