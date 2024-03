De sterren voor de Strade Bianche (v): bedreigen de crossers het topduo van SD Worx?

za 2 maart 2024 08:07

Lotte Kopecky in 2022, Demi Vollering in 2023: claimt een van die twee favorieten ook de zege in 2024? Het koppel van SD Worx domineert de sterrenlijst, maar er ligt volk op de loer. Ontdek hier ons sterrenrapport.

⭐⭐⭐

Op naar een herhaling van vorig jaar? Lotte Kopecky en Demi Vollering hebben zich in deze lijst alvast duidelijk losgescheurd van de concurrentie. In haar regenboogtrui heeft Kopecky misschien wel een streepje voor. Als regerend wereldkampioene wonnen ook Lizzie Deignan (2016) en Annemiek van Vleuten (2020) deze grindkoers. Let op het interval van 4 jaar.

⭐⭐

Ze werd bij haar eerste kennismaking vorig jaar 5e en Puck Pieterse wil met al haar MTB-bagage zaterdag nog beter scoren. Katarzyna Niewiadoma is een veilige belegging. Ze stond 9 keer aan de start en eindigde 8 keer in de top 10: 6e, 2e, 2e, 2e, 3e, 9e, 4e en 6e. De Poolse stond al 4 keer op het podium in Siena en deelt dat record met Elisa Longo Borghini. De Italiaanse, op dreef in de Omloop, won in 2017.

⭐