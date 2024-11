Sven Vanthourenhout spuit mist over toekomst: "Gesprekken hebben niet geleid tot mijn handtekening"

Waar ligt de toekomst van Sven Vanthourenhout? De succesvolle ex-bondscoach van de Belgen is opgejaagd wild in de wielerwereld, maar is zes weken na zijn afscheid bij de federatie nog geen nieuw engagement aangegaan. "In tegenstelling tot wat er wordt gesuggereerd, heb ik nog nergens een handtekening gezet", schrijft hij op zijn sociale media.