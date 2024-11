Lindsay De Vylder aast in Gentse Zesdaagse op hattrick: "Mijn WK-vorm is er nog altijd"

Vanaf dinsdagavond draait het pistecircus weer op volle toeren in het Gentse Kuipke. Lindsay De Vylder gaat met Robbe Ghys op zoek naar een derde eindzege op een rij. "Maar wij zijn niet de topfavoriet", zegt hij aan de vooravond van de Gentse Six.

De voorbije 2 edities won De Vylder met Robbe Ghys. Samen vormen ze ook dit jaar het koningskoppel. Een duo dat een bisnummer opvoert, het is geen evidentie in Gent.

"De afgelopen weken heb ik op de training de bevestiging gehad dat mijn WK-vorm er nog altijd is. Ik kijk er enorm naar uit om met deze conditie in Gent te rijden."

En dat is blijkbaar gelukt. "Ik heb ervan genoten, maar mijn trainer heeft er de pees opgelegd. Ik denk dat mijn vorm echt nog is wat die was op het WK vorige maand."

Na zijn wereldtitel in Kopenhagen werd De Vylder wel een beetje geleefd, zo geeft hij toe. "Er was heel veel aandacht van de media, familie en vrienden. Met mijn gezin heb ik toch een beetje mijn cocon proberen te vinden."

Als kersvers wereldkampioen omnium wordt het sowieso een speciale editie voor Lindsay De Vylder . Zijn regenboogtrui zal hij niet mogen aantrekken in Gent, maar "we zullen met de nodige accenten toch een knipoog maken", verzekert hij.

Het deelnemersveld is niet van de poes, weet de titelverdediger. "De voorbije jaren heeft Fabio Van den Bossche het ons lastig gemaakt en met Benjamin Thomas heeft hij nu een ploegmaat die een beetje "out of league" is."

"Thomas is olympisch, wereld- en Europees kampioen. Hij is zowat de beste baanwielrenner van onze generatie. Zij zijn dan ook de topfavorieten."

"Ik kijk ook naar Jules Hesters. Met Aaron Gate heeft hij een mooie partner. Die man wordt op de piste op handen gedragen. En schrijf Youri Havik net als Roger Kluge nooit af. Er zijn dus heel veel grote namen."