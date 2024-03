Lotte Kopecky viseert ook in zwaardere Strade-editie de winst: "Ik koers niet meer om 2e te worden"

Ei zo na had Lotte Kopecky voor een hattrick kunnen gaan in de Strade Bianche, ware het niet dat ze vorig jaar op de finish werd geklopt door haar ploeggenote Demi Vollering.



"Ik vind dat achteraf gezien eerder een mooi moment", blikt Kopecky erop terug. "Demi en ik zijn altijd goed overeen gekomen, daar heeft de Strade van vorig jaar niets aan veranderd. Onze relatie is nog altijd goed."

Kopecky verwacht een zware editie, maar niet wegens de regen. "Voor mij had het zoals vandaag mogen regenen, maar nu voorspellen ze toch droog weer voor morgen."

"Ik weet niet of natte stroken in mijn voordeel zouden zijn. In ieder geval niet in mijn nadeel."

"Maar door die extra gravelstroken wordt het wel een stuk zwaarder. Nu gaan we al vanaf kilometer 10 van strook naar strook, waarbij je telkens moet positioneren."

"Dit kan twee kanten uitgaan in de finale: ofwel probeert iedereen zijn krachten zoveel mogelijk te sparen ofwel wordt de koers nog vroeger opengebroken. Ik ben zelf ook benieuwd wat het wordt."