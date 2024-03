Zegevierende Lotte Kopecky: "Ik voelde me de hele dag moe, maar sloeg niet in paniek"

Na haar 2e zege in de Strade Bianche gaf Lotte Kopecky toe dat ze geen superdag had. "Maar ik sloeg niet in paniek", zei de wereldkampioene. "Hier winnen in de regenboogtrui is geweldig."

Kopecky's ploeggenotes van SD Worx-Protime hadden de wedstrijd perfect onder controle.



"Met Mischa Bredewold (die later ten val kwam) in de kopgroep en Elena Cecchini, die ons uit de wind hield en ons in een goeie positie naar de gravelstroken loodste."



"Niamh Fisher-Black deed geweldig werk in de finale", looft Kopecky haar ploegmakkers.



In de laatste kilometer kneep Kopecky Longo Borgini dood met een venijnig eindschot.



"Je kan vroeg gaan. Maar ik wachtte een beetje en ging op het goede moment", doet Kopecky haar slotkilometer uit de doeken.



"Het is geweldig om in de regenboogtrui te winnen. 2 weken geleden heb ik bijgetekend voor 4 jaar bij SD Worx-ProTime. De ploeg heeft vertrouwen in mij en ik heb hen dat vertrouwen vandaag teruggegeven."