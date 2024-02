Jan Bakelants in Wielerclub Wattage: "Ik heb samen met Maarten Vangramberen een tattoo laten zetten"

Gaan Jan Bakelants en Maarten Vangramberen sinds kort met dezelfde tattoo op de arm door het leven? Dat wil de ex-renner het publiek laten geloven in de jongste aflevering van Wielerclub Wattage. "Ik denk al serieus na over een tweede tatoeage nu", glimlacht hij.

In Wielerclub Wattage doet Jan Bakelants een verhaal uit de doeken hoe hij samen met Maarten Vangramberen een tatoeage liet plaatsen in Ninove.

Maar heel erg overtuigend bleek zijn uitleg toch niet te zijn: de volle zaal in Mechelen ging niet mee in het "straffe verhaal" van Bakelants en had het bij het rechte eind.

"Het is geen échte tatoeage. Ik deed dit voor de actie voor meer verkeersveiligheid van Pommelien Thys", verklapte Bakelants over de "pinky promise" op zijn arm.