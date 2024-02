Geweldige beelden: steward Rik moet sprinten om Van Aert bij te houden... en pakt dan de step

Een vertrouwd beeld dat blijft vermaken. Zoals in bijna iedere Vlaamse koers begeleidt steward Rik Bossuyt de winnaar na de streep. Al moest hij nu een wel heel pittige sprint inzetten om Wout van Aert te kunnen bijhouden. Enkele momenten later reed de vrijwilliger plots op een step naast WVA.

Rik Bossuyt is in het dagelijkse leven coördinerend directeur van de KBK-scholengemeenschap in Kortrijk, maar is daarnaast al jaren een vertrouwd gezicht in het wielrennen.

Hij is namelijk steward bij ongeveer 20 (top)wedstrijden in ons land. En niet zomaar eentje: Bossuyt begeleidt steevast de winnaar en komt bijgevolg geregeld prominent in beeld.