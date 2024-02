Wielerclub Wattage-POLL: kies je favoriete koersmoment en win een wielertruitje gesigneerd door Tom Boonen en co.

Nieuw dit jaar in Wielerclub Wattage is de verkiezing van de "straffe stoot van de week". Daarbij gaat de jury op zoek naar iemand uit de koers die met een opvallende actie heeft uitgepakt. Niet zozeer sportief, wel extrasportief. Breng je stem uit en maak kans op een gesigneerd wielertruitje.

Vorige week beet Ninove de spits af van 10 avonden extra wielerplezier. Morgen/dinsdag is Mechelen de stopplaats op de Vlaamse tournee van Wielerclub Wattage met presentator Ruben Van Gucht en gasten Tom Boonen, Mark Uytterhoeven, Dirk De Wolf en Jan Bakelants.



Nieuw dit jaar in de wielerpodcast is de rubriek "straffe stoot van de week", waarbij het panel op zoek gaat naar een bijzonder moment in de rand van de koers.



Doe mee, stem op jouw favoriet en maak kans op een wielershirt gesigneerd door de leden van Wielerclub Wattage.