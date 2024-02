Man-Kei To kaapt brons weg op WK G-badminton: "Ik ben tevreden, maar paste me iets te veel aan"

Man-Kei To, die uitkomt in de klasse WH1, had in 2022 al eens zilver behaald op het WK in het dubbelspel, in 2023 was er goud in het enkelspel op het EK en nu dus ook eremetaal solo op het WK.



"Kiki", haar bijnaam, stond voor het eerst bij de laatste 4 in de wereldstrijd. Daarin was meervoudig wereldkampioene Pookkham te sterk. In de eerste en de derde set was Pookkham scherper en zorgde voor een kloof die onze landgenote niet meer dichtkreeg.



"Ik ben op zich tevreden met de driesetter. Maar in de derde set zette ik haar iets te weinig onder druk, waardoor ze afstand nam. Ik kon me herpakken en mijn eigen spel spelen."



Man-Kei To is weer wat wijzer geworden: "Pookkham is erg sterk en ik paste me iets te veel aan. Dat neem ik mee naar de volgende toernooien. Hier leer ik uit, we hebben nog 4 toernooien richting de Paralympische Spelen in Parijs." Dat is haar hoofddoel in 2024.



In het gemengd dubbel ging Man-Kei To met haar Chileense partner Jaime Aranguiz eruit in de kwartfinales.