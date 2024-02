FOTO Verkenning Omloop: Alaphilippe brengt vrouw en kind mee, hartelijke ontvangst bij teambus

Gisteren stond de wielerwereld op stelten na een interview van Patrick Lefevere in Humo en de reactie van Marion Rousse, de vrouw van Julian Alaphilippe, die van zich afbeet dat de teammanager van Soudal-Quick Step niet over hun privéleven moet praten. Lefevere nuanceerde daarop zijn uitspraken.



Lefevere had het er onder meer over dat de Fransman te veel feestte en alcohol dronk, maar na een deftig gesprek in het najaar van 2022 heeft die zich herpakt.



Het gezinnetje Alaphilippe verstopte zich niet: vanochtend arriveerden man- en vrouwlief mét hun zoontje bij de teambus. De ontvangst met ploegleider Wilfried Peeters was hartelijk. Nadien pakte Alaphilippe zich goed in om de natte, Vlaamse wegen te verkennen.