BEKIJK: Net geen wereldrecord, wel beste wereldjaarprestatie voor Duplantis in Clermont-Ferrand

Armand Duplantis heeft voor het 3e jaar op een rij de All Star Perche gewonnen, een confrontaties tussen de beste polsstokspringers in Clermont-Ferrand. Het Zweedse wonderkind zweefde voor het eerst dit jaar over 6 meter. Net als vorig jaar zijn wereldrecord verbeteren lukte net niet.

Alle ogen zijn wel vaker op Mondo Duplantis gericht, maar in Clermont-Ferrand zat het publiek nog net iets meer op het puntje van zijn stoel.

In de All Star Perche, een wedstrijd die ex-wereldrecordhouder Renaud Lavillenie organiseert, verbeterde Duplantis vorig jaar zijn wereldrecord.

Met een sprong over 6,02 meter zette Duplantis alvast de toon: een beste wereldjaarprestatie, zijn 75e sprong over 6 meter én goed voor een 3e zege op een rij in de All Star Perche.

De lat ging naar 6,24m, 2 centimeter hoger dan zijn wereldrecord indoor van vorig jaar. Bij zijn 2e poging ging het publiek al juichen, maar de lat viel toch net naar beneden. Een wereldrecord zat er deze keer niet in.

Ben Broeders kon zijn seizoensbeste verbeteren met twee centimeter tot 5,72m, goed voor een zesde plaats. Zijn Belgische record staat op 5,85 meter.

Duplantis en Broeders nemen volgend weekend ook deel aan het WK indoor in Glasgow.