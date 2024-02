Mondo Duplantis hoeft niet over 6 meter te springen om eigen Mondo Classic te winnen

Mondo Duplantis komt iets trager dan normaal op gang dit seizoen. Na een teleurstellende 5,80 meter op zijn eerste meeting van 2024, bleef hij ook op zijn eigen Mondo Classic steken op 5,92 meter. Dat was wel net genoeg om met de zege aan de haal te gaan. Ben Broeders werd 8e met een sprong over 5,67 meter.

Voor het tweede jaar op een rij was de IFA Arena in Uppsala het toneel voor de Mondo Classic, een door Mondo Duplantis zelf georganiseerde polsstokmeeting, weliswaar met een steuntje van Red Bull.



Waar Duplantis vorig jaar nog over 6,10 meter ging, was zijn beste sprong deze keer maar 5,92 meter. De Zweed probeerde het ook nog over 6,02 meter, al viel de lat - tot zijn grote frustratie - drie keer naar beneden.



Die 5,92 meter was nog net genoeg voor de zege (KC Lightfoot haalde die hoogte ook, maar met meer missers), maar het bevestigt wel de voorzichtige start van het seizoen voor Duplantis. Misschien niet onverstandig in een olympisch jaar.

Ben Broeders was een van de zeven atleten die Duplantis partij mochten geven. In zijn eerste poging ging hij over 5,52 meter, in zijn tweede poging over 5,62 meter en op 5,82 meter faalde hij drie keer. Hiermee werd Broeders achtste.