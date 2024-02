Israëlische wordt uitgefloten op WK zwemmen in Qatar

Anastasia Gorbenko zwom gisteren naar WK-zilver op de 400 meter wisselslag. Ze werd uitgefloten tijdens haar interview, toen ze op het podium stond en toen ze de arena verliet. Al klonk er in Doha ook beleefd applaus voor de 20-jarige topper.

Achteraf vertelde ze dat het niet de eerste keer was. "Ik heb een hele week rumoer gehoord, maar ik draag oordopjes om in de zone te zitten. Want ik ben hier om te doen wat ik graag doe: sporten", reageert Gorbenko, een Israëlische zwemster met roots in Oekraïne.