BEKIJK: Geen nieuw wereldrecord, wel de wereldtitel op het koningsnummer voor Pan Zhanle

Pan Zhanle had zondag de hele zwemwereld verbaasd met een wereldrecord op de 100 meter tijdens de 4x100 meter vrije slag. De Chinees opende het estafettenummer in 46"80.

Die toptijd evenaarde hij niet in de finale van de 100 meter vrije slag. Pan tikte aan in 47"53.

Daarmee klopte hij de Italiaan Miressi en de Hongaar Nemeth. Zij legden hem het vuur aan de schenen, maar Pan hield het Europese duo af met 2 tienden.

"Dit was een hele harde race", sprak hij. "Het is mijn eerste individuele wereldtitel. Ik weet dat het nog maar het begin is. Rendez-vous in Parijs voor het vervolg."