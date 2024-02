Chinese zwemmer Pan verbetert wereldrecord 100 meter vrije slag, "dit had niemand zien aankomen"

De 19-jarige Chinees Pan Zhanle mag zich de nieuwe wereldrecordhouder noemen op het koningsnummer zwemmen. Op het WK in Doha (Qat) tikte hij na 100 meter aan in 46"80.

Het Belgisch record op de 100 meter vrije slag staat op naam van Pieter Timmers. Hij zwom in 2016 naar olympisch zilver in 47"80.

"Ik was stomverbaasd toen ik mijn chrono zag", reageerde Pan. "Dit had ik nog niet voorzien, ik wilde het voor de Olympische Spelen in Parijs houden. En ik denk dat ik nog harder kan."

Dit had ik nog niet voorzien. Ik wilde het voor de Olympische Spelen in Parijs houden.

Dit had ik nog niet voorzien. Ik wilde het voor de Olympische Spelen in Parijs houden.

48"21 - Aleksandr Popov (Rus) in 1994

48"18 - Michael Klim (Aus) in 2000

47"84 - Pieter van den Hoogenband (Ned) in 2000

47"60 - Alain Bernard (Fra) in 2008

47"50 - Alain Bernard (Fra) in 2008

47"24 - Eamon Sullivan (Aus) in 2008

47"20 - Alain Bernard (Fra) in 2008

47"05 - Eamon Sullivan (Aus) in 2008

46"91 - César Cielo (Bra) in 2009

46"86 - David Popovici (Roe) in 2022

46"80 - Pan Zhanle (Chn) in 2024