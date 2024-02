WK zwemmen: artistiek zwemmer Renaud Barral is 12e in technische solo en mag als 8e naar finale vrije solo

De 35-jarige Barral kwam in de technische finale op de 12e en laatste plaats terecht. In de kwalificaties had hij zich als 12e op 14 deelnemers geplaatst.



In de kwalificaties totaliseerde hij 167,4516 punten, in de finale werd dat 166,4566.



Het goud ging naar de 16-jarige Chinees Shuncheng Yang met 246,4766 punten, net voor de Italiaan Giorgini Minsini (245,3166).



Vanochtend kwam onze landgenoot tot 118,8895 punten in de vrije kwalificaties, opnieuw was Yang de beste met 213,9999 punten.



De finale van de vrije solo is morgenavond, alle 9 deelnemers uit de kwalificaties krijgen opnieuw startrecht.



Op het WK vorige zomer in Japan nam Barral aan de zijde van Lisa Ingenito deel aan de gemengde competitie voor duo's, goed voor een 7e plaats. Intussen heeft Ingenito besloten te stoppen.