Zwemtalent Roos Vanotterdijk kan weer lachen: "Ik voel me weer goed, ik heb plezier in alles wat ik doe"

Met het WK zwemmen in Qatar pikt Roos Vanotterdijk (19) de draad weer op. Na een moeilijke periode onder de vorige bondscoach beleeft de meervoudige Belgische recordhoudster weer plezier aan het zwemmen. "De glimlach was weg. Echt weg", vertelt ze in Sportweekend.

In het voorjaar van 2023 verbeterde Roos Vanotterdijk het ene Belgische record na het andere. De 100 meter vrije slag, de 50 en 100 meter rugslag en de 100 meter vlinderslag moesten er allemaal aan geloven.

Net voor de zomer brak ze. Vanotterdijk ging, samen met enkele andere zwemmers, zowel op fysiek als mentaal ten onder aan het regime van de toenmalige bondscoach, de Fransman Fred Vergnoux.



Met voormalig zwemkampioene Brigitte Becue aan het roer leeft Vanotterdijk weer op. "Ik had rust nodig en die heeft ze mij gegeven", vertelt de 19-jarige zwemster in Sportweekend.

"Het heeft me geholpen om alles te kunnen verwerken. Daardoor kreeg ik ook zin om weer in het water te springen. Na 2 maanden had ik weer zin in zwemmen."

"Dat plezier is het belangrijkste, het is de basis. Anders stopt het", weet Vanotterdijk nu.