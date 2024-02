Artistiek zwemmer Renaud Barral plaatst zich als 12e voor WK-finale technische solo

Op dag 1 van de wereldkampioenschappen zwemmen in Doha heeft Renaud Barral zich verzekerd van een finaleticket in de technische solocompetitie artistiek zwemmen. De 35-jarige Belg werd 12e in de kwalificaties, de top 12 mocht naar de finale.

Barral kreeg voor zijn oefening 167,4516 punten. Daarmee werd hij 12e op 14 deelnemers. De finale is maandag. Een dag later vinden de kwalificaties van de vrije solo plaats.



De Chinees Shuncheng Yang, pas 16, tekende in de Aspire Dome in de Qatarese hoofdstad met 242,4367 punten voor de hoogste score.



Op het WK vorige zomer in Japan nam Barral aan de zijde van Lisa Ingenito deel aan de gemengde competitie voor duo's. Ze werden daarin 7e. Kort daarvoor waren ze als 5e geëindigd op de Europese Spelen in Polen. Intussen heeft Ingenito besloten te stoppen.